В Харькове показали ракеты, которыми Россия атаковала город (фото)

Прокуратура с экспертами проверят версию производства этих ракет за пределами РФ.

В Харькове прокуроры и соответствующие специалисты провели осмотр обломков российских ракет, которыми враг нанес удары по городу 2 января. Российский железяки сняли на фото.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которыми российские войска устроили по Харькову атаку 2 января. Ради этого 5 января прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет.

"Цель следственного действия — проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами рф. Сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз", — говорится в заявлении ведомства.

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Ракета, которой РФ атаковала Харьков 2 января / Фото: Харьковская областная прокуратура

Ракета, которой РФ атаковала Харьков 2 января / Фото: Харьковская областная прокуратура

Ракета, которой РФ атаковала Харьков 2 января / Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре напомнили, что утром 2 января российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе. В результате атаки погибли два человека, еще 62 человека получили ранения и травмы.

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