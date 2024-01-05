В Харькове показали ракеты, которыми Россия атаковала город (фото)

Прокуратура с экспертами проверят версию производства этих ракет за пределами РФ.
В Харькове прокуроры и соответствующие специалисты провели осмотр обломков российских ракет, которыми враг нанес удары по городу 2 января. Российский железяки сняли на фото.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которыми российские войска устроили по Харькову атаку 2 января. Ради этого 5 января прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет.
"Цель следственного действия — проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами рф. Сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз", — говорится в заявлении ведомства.
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В прокуратуре напомнили, что утром 2 января российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе. В результате атаки погибли два человека, еще 62 человека получили ранения и травмы.
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