Помощь от США: в МИДе прокомментировали резонансное заявление Госдепа

Трансформация американской помощи произойдет только после того, как Украина сможет самостоятельно удовлетворять свои потребности.

Заявление Государственного департамента США о военной помощи, которое не будет предоставляться на уровне 2022-2023 годов, не следует воспринимать как намерение снизить поддержку Украины.

Об этом в пятницу, 5 января, сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии obozrevatel.

Он пояснил, что из контекста заявления спикера Госдепа Мэтью Миллера понятно, что он имел в виду трансформацию помощи только после того, как Украина сможет самостоятельно удовлетворять свои потребности.

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"Пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины – не благотворительность. В первую очередь это инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – прокомментировал Николенко.

По словам представителя МИДа, во время контактов на всех уровнях США "демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения" Украины всей необходимой военной и финансовой помощью, "чтобы мы одержали победу".

Напомним, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

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