"План Б" уже есть: эксперт о военной помощи США для Украины

У Вашингтона есть альтернативный способ предоставить вооружение Украине, если не будет согласия в Конгрессе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что в январе консенсус в конгрессе США не будет найден. Однако есть возможность предоставления вооружения Украине и другими путями.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Европа может только частично компенсировать нехватку помощи от США. Что касается пакета помощи, то этот пакет является последним, по состоянию на конечный период 2023 года. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим очередные пакеты помощи уже по состоянию на 2024 год. Эта возможность финансирования еще есть у Вашингтона. Заявления о том, что у США нет денег для новых пакетов — это давление на капиталистические холмы, на действия конгрессменов для ускорения процесса по поиску консенсуса", — объяснил Коваленко.

По его словам, у США есть "план Б" о предоставлении вооружения Украине, и его могут применить, если достичь консенсуса не удастся.

"Эта возможность недостаточно юридически корректна в отношении законодательства США, но такая возможность есть. Условно, это можно назвать "планом Б", о котором никто не говорит, будто бы этого плана нет. Но "план Б" на самом деле существует. И его будут использовать в том случае, если республиканцы и демократы не смогут договориться. Но консенсус будет найден. Потому что это внешнеполитический вопрос США на уровне государственных интересов", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее конгрессмен-демократ Майк Квигли также рассказал, что Конгресс США сможет принять пакет дополнительной помощи Украине в середине января. В то же время, в случае провала голосования уже существует и "план Б".

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