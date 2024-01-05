Шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой: как наказали информатора РФ

Еще один коллаборант получил реальный срок заключения.

Российский информатор, шпионивший за артиллерией Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, получил 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

“Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один информатор ФСБ, разведывавший места дислокации Сил обороны в Донецкой области. Больше всего злоумышленника интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.

Полученные сведения он направлял связному российской спецслужбы — боевику одной из группировок РФ на временно оккупированной части восточного региона Украины.

Затем разведывательная информация поступала кадровому сотруднику управления ФСБ в Ростовской области Николаю Блохину.

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Разведданные нужны были захватчикам для планирования собственных боевых операций на передовой и прицельных ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям украинских войск.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области в начале марта 2022 года.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 12 лет тюрьмы.

Как установило расследование, враждебным приспешником является житель Новогродовки Покровского района, который в начале полномасштабного вторжения РФ публично поддержал российских оккупантов.

Об этом он писал на собственных страницах в запрещенных российских соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.

Таким образом, сторонник россиян попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, в Кировоградской области к 15 годам лишения свободы приговорили пенсионера, который с октября 2022 года по март 2023 года сдавал российским оккупантам позиции защитников Украины и движение военной техники.

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