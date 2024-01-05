Когда Украина наконец-то получит истребители F-16: военный эксперт объяснил

Появление этих самолетов в украинском небе сразу отразится на статистике потерь оккупантов.

Украина может получить первые истребители F-16 в феврале или марте. Появление этих самолетов в нашем небе сразу скажется на потерях российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

"Мой прогноз... февраль-март... Есть разные сообщения, когда начинались тренировки. Тренировки – это 5-8 месяцев, но наши пилоты очень мотивированы. Конечно, первыми пойдут наиболее грамотные, наиболее умные ребята", — подчеркнул военный эксперт. .

По его мнению, появление этих самолетов в украинском небе сразу отразится на статистике потерь российской военной техники.

"Деятельность F-16 в первую очередь это будет по результатам, по сообщению Генштаба", – добавил Нарожный.

Напомним, что украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года.

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