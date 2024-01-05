Росіяни вдарили "Шахедами" по Херсонщині: що відомо про "прильоти" і поранених

Ворог поцілив по адміністративній будівлі та модульному містечку.

Російські війська в ніч проти 5 січня атакували трьома дронами-камікадзе Shahed село Високе на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Уночі окупанти вдарили трьома безпілотниками типу Shahed по Високому Тягинської громади Херсонщини. Ворог поцілив по адміністративній будівлі та модульному містечку.

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Внаслідок атаки 50-річний чоловік отримав поранення черевної порожнини та печінки. Постраждалого доправили до лікарні.

Ще один чоловік віком 43 роки зазнав поранення спини та плеча. Йому надали медичну допомогу на місці.

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П’ятеро людей отримали контузії та гострі реакції на стрес. Серед них – 14-річний підліток.

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", – звернув увагу Прокудін.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 5 січня випустили по України кілька груп дронів-камікадзе. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих безпілотників на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Миколаївщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дрони над Україною! Новини на 8:00 5 січня

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