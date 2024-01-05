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У ЗСУ є лише один напрямок для просування - військовий експерт

У ЗСУ є лише один напрямок для просування - військовий експерт

Звільнення півдня триває / Фото: Associated Press

Грабський пояснив важливість прориву ЗСУ на півдні.

Треба ще дуже багато зробити для звільнення півдня нашої держави від російських окупантів, тому що від цього залежить просування на схід.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

"У нас один напрямок, тому що без стратегічного вирішення питання півдня говорити про будь-яке просування на схід неможливо. Жоден військовий не буде планувати бойові дії, маючи загрозу завдавання флангового удару по комунікаціях військ, що намагаються наступати. Нам дуже потрібен південь і визволення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря, значно розширити зону наших економічних операцій, які є також складовою війни. Головною складовою будь-якої війни є гроші. Тому в нас немає напрямків – у нас є тільки один напрямок. Без вирішення питання півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо", - сказав він.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що ситуація на полі бою може змінитися, але стверджують, що Росія програла – Володимир Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ останнім часом повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

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