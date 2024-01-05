У ЗСУ є лише один напрямок для просування - військовий експерт

Треба ще дуже багато зробити для звільнення півдня нашої держави від російських окупантів, тому що від цього залежить просування на схід.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

"У нас один напрямок, тому що без стратегічного вирішення питання півдня говорити про будь-яке просування на схід неможливо. Жоден військовий не буде планувати бойові дії, маючи загрозу завдавання флангового удару по комунікаціях військ, що намагаються наступати. Нам дуже потрібен південь і визволення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря, значно розширити зону наших економічних операцій, які є також складовою війни. Головною складовою будь-якої війни є гроші. Тому в нас немає напрямків – у нас є тільки один напрямок. Без вирішення питання півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо", - сказав він.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що ситуація на полі бою може змінитися, але стверджують, що Росія програла – Володимир Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ останнім часом повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

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