У ВСУ есть только одно направление для продвижения – военный эксперт

Надо еще очень многое сделать для освобождения юга нашего государства от российских оккупантов, потому что от этого зависит продвижение на восток.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

"У нас одно направление, потому что без стратегического решения вопроса юга говорить о каком-либо продвижении на восток невозможно. Ни одно военное не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по пытающимся наступать коммуникациям войск. Нам очень нужен юг и освобождение Крыму, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря, значительно расширить зону наших экономических операций, которые являются также составной частью войны. Главной составляющей любой войны есть деньги. Без решения вопроса юга говорить о любых других операциях совершенно бессмысленно", — сказал он.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что ситуация на поле боя может измениться, но утверждают, что Россия проиграла – Владимир Путин не достиг и не сможет добиться своей конечной цели.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Генштаб ВСУ в последнее время сообщает об отражении российских атак практически по всем направлениям фронта. Кроме того, в последние дни Москва усилила массированные атаки по Украине как по применению ракет разных типов, так и беспилотников.

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