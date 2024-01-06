Окупанти вночі обстріляли Покровськ (фото)

Загарбники поцілили в адмінбудівлю.
Російські загарбники в ніч проти 6 січня обстріляли Покровськ, що у Донецькій області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією загарбники поцілили в адмінбудівлю.
"Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові показали ракети, якими Росія атакувала місто.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили "Шахедами" по Херсонщині, що відомо про "прильоти" і поранених.
Читайте також: