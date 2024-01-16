Астрологічний прогноз на 16 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: якщо немає можливості зовсім відмовитись від роботи, необхідно зробити пріоритетними невеликі справи – від великих проєктів потрібно відмовитись.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, аметистовий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня, мине досить швидко – практично до початку нової календарної доби, проте запускати її, особливо якщо вона стосується верхніх дихальних шляхів, не варто.

Харчування дня: можна дозволити собі не тільки корисні, але й умовно шкідливі продукти, щоправда, в максимально помірних кількостях.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної та сімейної магії: можна проводити ритуали та читати змови, мета яких – щасливе кохання та добробут у сім'ї та домі.

Сни дня: сни нинішньої ночі вважаються пророчими, але якщо сон обіцяє щасливе майбутнє, не можна нікому про нього розповідати.

Табу дня: не можна давати гроші у борг.

Цитата дня: «Іноді слід відпочити від неробства» (Жан Кокто).

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