Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: если нет возможности совсем отказаться от работы, необходимо сделать приоритетными небольшие дела – от крупных проектов нужно отказаться.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый, лавандовый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет довольно быстро – практически до начала новых календарных суток, тем не менее запускать их, особенно если они касаются верхних дыхательных путей, не стоит.

Питание дня: можно позволить себе не только полезные, но и условно вредные продукты, правда, в максимально умеренных количествах.

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной и семейной магии: можно проводить ритуалы и читать заговоры, цель которых – счастливая любовь и благополучие в семье и доме.

Сны дня: сны нынешней ночи считаются пророческими, но, если сон сулит счастливое будущее, нельзя никому о нем рассказывать.

Табу дня: нельзя давать деньги в долг.

Цитата дня: "Время от времени следует отдохнуть от безделья" (Жан Кокто).

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