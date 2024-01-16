Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: если нет возможности совсем отказаться от работы, необходимо сделать приоритетными небольшие дела – от крупных проектов нужно отказаться.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый, лавандовый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет довольно быстро – практически до начала новых календарных суток, тем не менее запускать их, особенно если они касаются верхних дыхательных путей, не стоит.
Питание дня: можно позволить себе не только полезные, но и условно вредные продукты, правда, в максимально умеренных количествах.
Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной и семейной магии: можно проводить ритуалы и читать заговоры, цель которых – счастливая любовь и благополучие в семье и доме.
Сны дня: сны нынешней ночи считаются пророческими, но, если сон сулит счастливое будущее, нельзя никому о нем рассказывать.
Табу дня: нельзя давать деньги в долг.
Цитата дня: "Время от времени следует отдохнуть от безделья" (Жан Кокто).
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