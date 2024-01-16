Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 января

Астрологический прогноз на 16 января

Журавли - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: если нет возможности совсем отказаться от работы, необходимо сделать приоритетными небольшие дела – от крупных проектов нужно отказаться. 

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет довольно быстро – практически до начала новых календарных суток, тем не менее запускать их, особенно если они касаются верхних дыхательных путей, не стоит. 

Питание дня: можно позволить себе не только полезные, но и условно вредные продукты, правда, в максимально умеренных количествах. 

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной и семейной магии: можно проводить ритуалы и читать заговоры, цель которых – счастливая любовь и благополучие в семье и доме. 

Сны дня: сны нынешней ночи считаются пророческими, но, если сон сулит счастливое будущее, нельзя никому о нем рассказывать. 

Табу дня: нельзя давать деньги в долг. 

Цитата дня: "Время от времени следует отдохнуть от безделья" (Жан Кокто). 

Читайте также: 

Не знали о существовании Украины, а теперь учат ее язык! Иностранцы хотят говорить на украинском

Не знали о существовании Украины, а теперь учат ее язык! Иностранцы хотят говорить на украинском

Похожие темы:

Следующая публикация