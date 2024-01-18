Кто победит на президентских выборах в США: анализ The Week

Год следующих президентских выборов в Америке наконец-то наступил, что может означать только одно: спекуляции относительно того, кто станет следующим человеком, который займет Белый дом, будут продолжаться.

Президент Джо Байден почти во второй раз станет номинантом от Демократической партии, но начал предвыборную кампанию, столкнувшись с длинным списком конкурентов. Эту "стаю" решительно возглавляет бывший президент Дональд Трамп, но два других серьезных претендента от Республиканской партии стремятся узурпировать лидерство у бывшего президента. В гонке также принимают участие несколько независимых кандидатов.

Поскольку до выборов осталось всего 10 месяцев, социологи и политологи разжигают дебаты о том, кто получит 270 голосов избирателей, необходимых для того, чтобы занять место в Овальном кабинете.

Так кто же, по мнению экспертов, станет следующим президентом Соединенных Штатов? ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The Week, чтобы узнать ответ.

Кто, по данным опросов, победит на выборах?

Байден и Трамп остаются двумя неизменными лидерами своих партий — и в большинстве своем идут нога в ногу. Однако, если говорить о фактических цифрах, то опрос, проведенный 2 января компанией Morning Consult среди 6 816 избирателей, показал, что Трамп опережает Байдена на расстоянии 42% до 41%.

Такой же разрыв показал опрос YouGov/CBS News, проведенный 12 января среди 1906 избирателей, согласно которому Трамп опережает Байдена с разницей 50% на 48%. Пара опросов Саффолкского университета/USA Today среди 1000 избирателей, опубликованных 26 декабря, также показали, что Трамп лидирует с преимуществом 37% до 34% и 44% до 43% соответственно.

Итак, если принимать во внимание только результаты самих опросов, которые имеют погрешность менее 4%, кажется, что социологи предсказывают Дональду Трампу возвращение в Белый дом в 2024 году, а его убедительная победа на кокусах Республиканской партии в Айове свидетельствует о том, что он на пути к тому, чтоб стать кандидатом от Республиканской партии.

Однако вышеупомянутый аспект гонки, когда кандидаты идут нога в ногу, означает, что результаты опросов могут измениться. Несколько других недавних опросов показали, что Байден идет заподлицо с бывшим президентом, в том числе многие из тех же изданий, которые публиковали другие опросы, где лидировал Трамп.

Опрос Morning Consult, проведенный 26 декабря среди 4 000 избирателей, показал, что Байден и Трамп набрали по 42% голосов. Это совпадает с результатами опросов YouGov/Economist, проведенных 2 и 9 января, показавших, что они разделили 44% и 43% соответственно. И хотя в большинстве последних опросов Байден либо отставал от Трампа, либо шел с ним наравне, опрос Morning Consult, проведенный 23 декабря среди 4 000 избирателей, показал, что Байден опережает Трампа с отрывом 43% до 42%, равно как и опрос Morning Consult, проведенное 7 января среди 6367 избирателей.

Из семи последних опросов, проведенных FiveThirtyEight, Трамп либо лидирует, либо имеет равный результат с Байденом в каждом из них. Наибольшее преимущество Трамп получил по результатам опроса ActiVote от 3 января, показавшего, что он опережает Байдена с результатом 54% против 46%. Однако, в отличие от вышеупомянутых опросов, которые рассчитывались в течение нескольких дней, этот опрос проводился в течение трех месяцев с октября по январь. Оно также имело меньший размер выборки — всего 841 избиратель.

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Кто, по мнению экспертов, победит на выборах?

В то время как опросы могут рассказывать одну историю, политические аналитики, эксперты и обозреватели – другую. Многие из изучающих политику считают, что, несмотря на то, что Трамп сейчас лидирует в большинстве опросов, именно Байден получит второй срок на посту президента.

Байден "считается умеренной фигурой, которая не трансформировала политически поляризованную страну, — считает Хуан Уильямс из Fox News в комментарии для The Hill, и это "способствовало его низким показателям одобрения в 2023 году". Однако, по словам Уильямса, низкие показатели Байдена "вылетят за дверь в матче-реванше с Трампом в 2024 году, когда он встретится с ним один на один".

«Демократы имеют возможность превратить нынешнюю гонку в референдум по Трампу, а не Байдену, — сказал Уильямс. — На фоне роста фондового рынка, снижения безработицы, роста заработных плат, замедления инфляции и устойчивой позиции США в противостоянии с Россией и Китаем, у Байдена есть все шансы убедить колеблющихся избирателей”.

Байден может выиграть переизбрание еще и потому, что "сила послужного списка президента может сравниться только с силой его партии", — написал стратег Демократической партии Саймон Розенберг для MSNBC. Розенберг отметил, что демократы "получили больше голосов на семи из последних восьми президентских выборов, чего не делала ни одна партия в современной американской истории", а в оба предыдущих года "предотвратили историческую борьбу за победу на выборах партии власти и провели два чрезвычайно успешных выбора". Он добавил, что результаты опросов "продолжают чрезмерно умалять исторический багаж Трампа и неоднократные неудачи MAGA на выборах".

Некоторые, однако, все еще считают, что Трамп может вернуться в Белый дом — примером этого является его убедительная победа на республиканских кокусах в Айове, что является "потрясающей демонстрацией силы после того, как он с позором покинул Вашингтон ", — написал Стивен Коллинсон. CNN. Его подъем особенно примечателен, поскольку "проигравшие на один срок президенты почти никогда не проводят успешных первичных кампаний", — добавил Коллинсон, не говоря уже о полной победе — Трамп победил в каждом округе Айовы, кроме одного, который он проиграл только одним голосом.

Другие по-прежнему говорят, что ни один из этих мужчин не займет Белый дом в следующем году. "Сможет ли Байден сохранить свою жизнеспособность и дожить до дня выборов — это лишь предположение", — пишет компьютерный ученый и прогнозист выборов Шелдон Адельсон для The Hill. Демократы "поймут, что чем быстрее они снимут его кандидатуру, тем больше времени будет у подготовки кампании для его замены", — добавил Адельсон.

Между тем Трампа "легче противопоставить одному или двум оставшимся кандидатам, и избирателям будет понятно, что они получают с ним — и каковы риски, что он получит номинацию", — сказал Адельсон.

Данные свидетельствуют о том, что "вероятность реванша Байдена и Трампа крайне маловероятна, и что ни один из них не одержит победу в Белом доме", — подытожил Адельсон.

Кто еще в игре?

Кроме Байдена и Трампа, другим кандидатом, чье имя, похоже, набирает обороты, является Никки Гейли. Бывшая губернатор Южной Каролины и посол в Организации Объединенных Наций растет в опросах в последние недели и получила ключевую поддержку от сети Коха. Как следствие, многие смотрят на него как на потенциального человека, который может заменить Трампа в должности кандидата от Республиканской партии.

Гейли получает лучшие оценки за то, что ее считают симпатичной и умной, и она почти сравнялась с Трампом по показателю подготовленности, сообщает CBS News. Последний показатель примечателен тем, что Гейли опережает Трампа по показателю подготовленности, несмотря на то, что он уже был президентом однажды.

Хотя Гейли опередила губернатора Флориды Рона Десантиса во многих опросах, именно Десантис занял второе место на кокусах в Айове, набрав 21,2% против 19,1% у Гейли. Однако Десантис пострадал от проблемной кампании и низкого энтузиазма избирателей. Гейли "все еще имеет сильные позиции, чтобы подняться в Нью-Гэмпшире и своем родном штате", — сообщает The New York Times.

Она может потенциально огорчить Трампа в Нью-Гэмпшире из-за его слабости среди избирателей с высшим образованием. Однако Times отмечает, что и Гейли, и Десантис столкнулись с нелегкой борьбой, пытаясь изменить, казалось бы, неизбежный матч-реванш Трампа против Байдена.

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