США ударили по объектам проиранских группировок в Ираке

Высокоточные удары стали прямым ответом на серию атак против американского и коалиционного персонала в Ираке и Сирии.
США в Ираке атаковали военные объекты группировки "Катаиб Хезболла" и других боевиков, связанных с Ираном.
Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, пишет Укринформ.
«Сегодня, по указанию президента Байдена, Вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла» и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», – отметил глава Пента.
По его словам, высокоточные удары стали прямым ответом на серию атак против американского и коалиционного персонала в Ираке и Сирии «со стороны спонсируемых Ираном боевиков».
Напомним, что ранее в Ираке боевики атаковали американскую военную базу.
Как сообщалось, хуситы 15 января нанесли ракетный удар по морскому судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Прошло без пострадавших и значительных повреждений. Корабль продолжил свой путь.
Уже 16 января США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов. Случилось это после того, как силы хуситов поразили судно Gibraltar Eagle.
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