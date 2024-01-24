США ударили по объектам проиранских группировок в Ираке

Высокоточные удары стали прямым ответом на серию атак против американского и коалиционного персонала в Ираке и Сирии.

США в Ираке атаковали военные объекты группировки "Катаиб Хезболла" и других боевиков, связанных с Ираном.

Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, пишет Укринформ.

«Сегодня, по указанию президента Байдена, Вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла» и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», – отметил глава Пента.

По его словам, высокоточные удары стали прямым ответом на серию атак против американского и коалиционного персонала в Ираке и Сирии «со стороны спонсируемых Ираном боевиков».

Напомним, что ранее в Ираке боевики атаковали американскую военную базу.

Как сообщалось, хуситы 15 января нанесли ракетный удар по морскому судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Прошло без пострадавших и значительных повреждений. Корабль продолжил свой путь.

Уже 16 января США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов. Случилось это после того, как силы хуситов поразили судно Gibraltar Eagle.

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