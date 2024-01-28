США та Ірак почали переговори щодо виведення американських військ – Bloomberg

США можуть вивести свої війська з Іраку.

США та Ірак почали переговори щодо виведення американських військ з країни. Ірак і офіційні представники військової коаліції на чолі з США по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) розпочали переговори в Багдаді в суботу, 27 січня, щоб переглянути майбутнє місії.

Про це йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиї Аль-Судані, повідомляє Bloomberg.

Хоча Аль-Судані заявив, що хоче узгодити зі США та їхніми союзниками дату виведення їхніх військ з Іраку, Міністерство оборони у Вашингтоні заявляє, що ці зустрічі не є переговорами про виведення американських військ з Іраку.

На порядку денному засідань Вищої військової комісії США та Іраку стоять три питання:

загроза з боку ІДІЛ;

оперативні та екологічні вимоги;

зміцнення сил безпеки Іраку.

Після огляду "буде сформульовано конкретний графік завершення військової місії коаліції і переходу до двосторонніх відносин у сфері безпеки між Іраком, США і країнами-партнерами по коаліції", – йдеться в заяві іракської сторони.

"Наші іракські партнери запевнили нас у своїй прихильності до спільної роботи над формуванням майбутнього військової присутності США і остаточної поразки ІДІЛ", – заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, переговори "дозволять перейти до міцного двостороннього партнерства в галузі безпеки між США і Іраком".

Нагадаємо, США та Ірак домовилися сформувати вищу військову комісію ще минулого літа, як засіб для переговорів. Дискусії між офіційними особами США та Іраку будуть зосереджені на наступному етапі очолюваної США коаліції проти ІДІЛ.

23 січня США в Іраку атакували військові об'єкти угруповання "Катаїб Хезболла" та інших бойовиків, які пов'язаних з Іраном.

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