Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї — Reuters

Індія як найбільший у світі імпортер зброї, поступово переорієнтовується на Захід,

Індія планує відмовитися від закупівлі зброї РФ — країни — найбільшої постачальниці після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії доправляти боєприпаси та запчастини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійські джерела.

Оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, Індія поступово переорієнтовується на Захід,

"Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь", — свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Тим часом експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі Нандан Уннікрішнан заявив, що Індія навряд чи підпише "якусь велику військову угоду з Росією", адже це було б "червоною лінією" для США.

За словами експертів і чиновників, Росія публічно закликала Індію посилити оборонні зв'язки, але прем'єр-міністр Нарендра Моді зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві із застосуванням західних технологій.

Такі зусилля краще вписуються в програму Моді Make in India, спрямовану на заохочення внутрішнього виробництв, йдеться у джерелі.

"Протягом наступного десятиліття країна планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення", — зауважив Нандан Уннікрішнан.

Індія і США планують прискорити технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості. Торік країни уклали угоду, в рамках якої компанія General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів. Це стало першою подібною поступкою США країнам, які не є союзниками, нагадує видання.

Ба більше, за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість закупити винищувачі у Франції для свого новітнього авіаносця, а також вироблятиме підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологіями та винищувачі з американськими і французькими двигунами.

"Індія продовжуватиме розвивати співпрацю за різними напрямами, щоб одночасно підтримувати зв'язки з Росією та врівноважувати їх зв'язками із Заходом, але це не буде рівномірним розподілом", — сказав експерт з Євразії Свасті Рао.

Нагадаємо, США та Ірак почали переговори щодо виведення американських військ. За словами відповідальних осіб, перемовини "дозволять перейти до міцного двостороннього партнерства в галузі безпеки між США і Іраком".

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