Власти Греции разрешили передать Украине "устаревшее" оружие

Руководство Греции одобрило решение о передаче Украине оружия, которые считаются устаревшими.

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Об этом информирует Kathimerini.

В сообщении указывается, что руководство страны уже предоставило необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину.

Сообщается, что такое решение руководство страны приняло после того, как Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил продажу Афинам истребителей F-35 на сумму 8,6 млрд. долларов.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо главе правительства Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 млн долларов.

"Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможность возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 млн долларов", – отметил Блинкен.

Различные источники сообщают, что на вооружении Греции есть системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт допустил, когда закончится "снарядный голод" в ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия предложила Великобритании и Франции схему для вооружения Киева ракетами.

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