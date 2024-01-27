Эксперт предположл, когда закончится "снарядный голод" у ВСУ

По всей вероятности, Украина весной получит поток артиллерийских снарядов. Ключевой вопрос состоит прежде всего в возможностях производства.



Об этом в эфире телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.



"По артиллерийским боеприпасам в первую очередь нужно сейчас говорить о Европе, потому что в США – бюджетный процесс. Европа готова нам поставлять и здесь вопрос стоит больше в возможности производства. И речь идет о том, что, к сожалению, Европа очень долго недооценивала и уменьшала производство. В этом году они начали инвестировать", – считает эксперт.

По его словам, в частности расширение производства снарядов уже началось в Норвегии, Франции и Германии. К сожалению, это не скорый процесс. Речь идет о месяцах до того момента, как мы увидим новый поток.

"Мы видим, что Болгария начала запускать законсервированные заводы еще в советское время. Речь идет о советских калибрах, но у нас таких стволов очень много – 122-й, 152-й калибры, которые мы можем использовать очень успешно. Поэтому я ожидаю, что примерно весной мы получим поток артиллерийских снарядов", – подытожил Павел Нарожный.

Ранее Нарожный сказал, есть ли у врага возможность восстановить серьезное наступление на востоке.

Читайте также: