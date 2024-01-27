Выборы в России: к чему может привести "проект Надеждин"

Пока известно, что за Надеждина отдали голоса более 150 тысяч россиян, Кремль такого не ожидал и теперь не знает, что делать.

В России 2024 год стартовал подготовкой к очередной легитимации Владимира Путина в должности президента страны. Внезапно картину безальтернативной кампании кремлевского руководителя оживляет малознакомый для украинцев политический персонаж – Борис Надеждин.

Российский избирком разрешил Надеждину собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты России на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. О функции и судьбе Надеждина на предстоящих выборах рассказал "24 Каналу" российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Кто такой Надеждин

Борис Надеждин – российский либеральный политик. Он долгое время работал с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, курирующим оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России. Следовательно, кандидатура Надеждина на 100% согласована с Кремлем – это исторический факт.

Пик его карьеры – депутат Госдумы от "Союза правых сил" в 2000 – 2003 годах. В 1997 – 1998 годах Надеждин был советником первого вице-премьера Бориса Немцова. Это, как говорится, жирный плюс. Но в то же время – помощник главы правительства Сергея Кириенко. Также в 2012 году он хотел стать доверенным лицом Путина, однако не удалось.

Политик уверяет, что хочет остановить российско-украинскую войну, поскольку "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена и вряд ли осуществима без огромного ущерба экономике и непоправимому удару по демографии России". Однако, как известно, он не собирается возвращать Украие оккупированные территории.

Какова его функция

Появление альтернативы Путину, пусть даже призрачной, привело к ажиотажу. В крупных российских городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, выстраиваются длинные очереди, чтобы подписаться за выдвижение Надеждина в президенты.

Его также поддержали российские "оппозиционеры" – лидер "Открытой России" Михаил Ходорковский, а также соратники Алексея Навального. Известно, что за Надеждина отдали голос более 150 тысяч россиян. Путинский режим такого не ожидал и теперь не знает, что делать.

"В Кремле ожидали, что Надеждин, у которого такая репутация, наберет условно 5%, но оставят ему 1%. Потом заявят, что только 1% в России против войны в Украине. Ради этого и придумали "проект Надеждин", – сказал Яковенко.

Что его ждет

По словам российского оппозиционного журналиста, Борис Надеждин – аккуратный, лояльный и компромиссный. Он может начать говорить о вещах, которые не согласованы с администрацией Кремля.

Ранее Надеждин в эфире российского телевидения уже заявлял, что "если вас не устраивает война – меняйте президента". В то же время делал такие заявления, о которых стыдно вспоминать.

"Учитывая это, я думаю, Кириенко уже сожалеет, что "родил" Надеждина, и, вероятнее всего, захочет "родить" его обратно. Вероятный вариант развития событий такой, что Надеждина снимут с "пробега". Если нет, то будут терпеть. В конечном итоге он наберет 20%, а насчитают 2%. С этим у нас просто. Во многих регионах России электронное голосование, а там можно "нарисовать" от 0 до 100%", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Напомним, в России уже не допустили к политической гонке предыдущую "антивоенную" кандидатку — журналистку Катерину Дунцову.

Напомним, Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в РФ в 2024 году.

Читайте также: