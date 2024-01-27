Вибори в Росії: до чого може призвести "проєкт Надєждін"

Наразі відомо, що за Надєждіна віддали голоси понад 150 тисяч росіян, Кремль такого не чекав і тепер не знає, що робити.

У Росії 2024 рік стартував підготовкою до чергової легітимації Володимира Путіна на посаді президента країни. Раптово картину безальтернативної кампанії кремлівського очільника оживляє малознайомий для українців політичний персонаж – Борис Надєждін.

Російський виборчком дозволив Надєждіну збирати підписи на висунення кандидатом у президенти Росії на виборах, які відбудуться в березні 2024 року. Про функцію і долю Надєждіна на майбутніх виборах розповів "24 Каналу" російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Хто такий Надєждін

Борис Надєждін – російський ліберальний політик. Він тривалий час працював з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сєргєм Кирієнко, який курує окуповані території України та внутрішню політику в Росії. Відтак кандидатура Надєждіна на 100% погоджена з Кремлем – це історичний факт.

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Пік його кар'єри – депутат Держдуми від "Союзу правих сил" у 2000 – 2003 роках. Натомість у 1997 – 1998 роках Надєждін був радником першого віцепрем'єра Бориса Нємцова. Це, як кажуть, жирний плюс. Та водночас – помічник голови уряду Сєргєя Кирієнка. Також у 2012 році він хотів стати довіреним обличчям Путіна, проте не вдалося.

Політик запевняє, що хоче зупинити російсько-українську війну, оскільки "жодна із заявлених цілей "СВО" не виконана і навряд чи здійсненна без величезного збитку економіці й непоправного удару по демографії Росії". Проте, як відомо, він не збирається повертати Україні окуповані території.

Яка його функція

Поява альтернативи Путіну, нехай навіть примарної, призвела до ажіотажу. У великих російських містах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, шикуються довгі черги, щоб підписатися за висунення Надєждіна в президенти.

Його також підтримали російські "опозиціонери" – лідер "Відкритої Росії" Михайло Ходорковський, а також соратники Олексія Навального. Наразі відомо, що за Надєждіна віддали голос понад 150 тисяч росіян. Путінський режим такого не чекав і тепер не знає, що робити.

"У Кремлі очікували, що Надєждін, в якого така собі репутація, набере умовно 5%, але залишать йому 1%. Потім заявлять, що тільки 1% в Росії проти війни в Україні. Задля цього й придумали "проєкт Надєждін", – сказав Яковенко.

Що на нього чекає

За словами російського опозиційного журналіста, Борис Надєждін – обережний, лояльний та компромісний. Він може почати говорити речі, які не погоджені з адміністрацією Кремля.

Раніше Надєждін в ефірі російського телебачення вже заявляв, що "якщо вас не влаштовує війна – міняйте президента". Водночас інколи робив такі заяви, про які соромно згадувати.

"З огляду на це, я думаю, Кирієнко вже шкодує, що "народив" Надєждіна, і, найімовірніше, захоче "родити" його назад. Імовірний варіант розвитку подій такий, що Надєждіна знімуть з "пробігу". Якщо ні, то будуть терпіти. У кінцевому результаті він набере 20%, а нарахують 2%. З цим у нас просто. У багатьох регіонах Росії електронне голосування, а там можна "намалювати" від 0 до 100%", – підкреслив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, у Росії вже не допустили до політичних перегонів попередню "антивоєнну" кандидатку – журналістку Катєріну Дунцову.

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.

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