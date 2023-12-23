“Ще все життя попереду”: в РФ опонентку Путіна не допустили до виборів

На засіданні виборчої комісії усі члени одноголосно проголосували за те, щоб не допустити кандидатуру Дунцової.

У суботу, 23 грудня, Центральна виборча комісія РФ відхилила кандидатуру на президентських виборах журналістки Катерини Дунцової, яка виступає за припинення російського вторгнення в Україну та звільнення політв’язнів.

Про це повідомляє The Guardian.

Таке рішення було ухвалене через три дні після того, як 40-річна Дунцова подала заяву до виборчої комісії.

На відео, опублікованому російським телебаченням, показано засідання ЦВК, на якому її члени одноголосно проголосували за те, щоб не допустити кандидатуру Дунцової.

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Виборча комісія послалася на "помилки в документах", поданих для реєстрації кандидата Катерини Дунцової.

"Ви молода жінка, у вас ще все життя попереду", - сказала голова ЦВК РФ Елла Памфілова , звертаючись до кандидатки.

В присутності журналістів Дунцова поскаржилася на “сумне” рішення щодо “народної ініціативи”. Вона заявила про намір звернутися до Верховного суду Росії, щоб оскаржити рішення виборчої комісії.

Також Катерина Дунцова звернулася до лідерів ліберальної партії “Яблоко” з проханням підтримати її кандидатуру.

“Це остання законна можливість для громадян висловити свою незгоду з політикою, яку проводить нинішня влада. Через обмеження, встановлені законом, я не зможу провести повторні збори ініціативної групи, але ми можемо висунути мою кандидатуру від політичної партії”, – написала вона в Telegram.

Хто така Дунцова

Катерина Дунцова народилася в російському місті Красноярську у 1983 році. У 1995 році переїхала до Ржева Тверської області РФ.

Свою кар'єру Дунцова почала у 2003 році, близько року пропрацювала в Ржевській міській телекомпанії. До 2022 року мала власний проєкт — незалежний телеканал РІТ.

Від 2019 до 2022 року була депутатом Ржевської міської думи.

Катерина Дунцова / Фото: Associated Press

У листопаді 2023 року Катерина Дунцова заявила про намір балотуватися в президенти РФ як незалежний кандидат. Своє бажання пояснила тим, що “останні десять років Росія рухається не в тому напрямку: курс спрямований не на розвиток, а на самознищення”.

20 листопада Дунцову викликали до прокуратури через висловлену позицію щодо війни проти України.

20 грудня 2023 року вона подала документи до ЦВК РФ.

Дунцова виступає за припинення російсько-української війни, демократичні реформи, звільнення політв'язнів, зокрема Олексія Навального, відновлення хороших відносин з країнами світу, зміну бюджетних пріоритетів і підтримку меншин, зокрема ЛГБТ.

Зараз Катерина Дунцова працює журналістом.

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.

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