"Еще вся жизнь впереди": в РФ оппонентку Путина не допустили к выборам

На заседании избирательной комиссии все члены единогласно проголосовали, чтобы не допустить кандидатуру Дунцовой.

В субботу, 23 декабря, Центральная избирательная комиссия РФ отклонила кандидатуру на президентских выборах журналистки Екатерины Дунцовой, выступающей за прекращение российского вторжения в Украину и освобождение политзаключенных.

Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение было принято спустя три дня после того, как 40-летняя Дунцова подала заявление в избирательную комиссию.

На видео, опубликованном российским телевидением, показано заседание ЦИК, на котором его члены единогласно проголосовали за то, чтобы не допустить кандидатуру Дунцовой.

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Избирательная комиссия сослалась на "ошибки в документах", поданных для регистрации кандидата Екатерины Дунцовой.

"Вы молодая женщина, у вас еще вся жизнь впереди", — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к кандидату.

В присутствии журналистов Дунцова пожаловалась на "печальное" решение по "народной инициативе". Она заявила о намерении обратиться в Верховный суд России, чтобы оспорить решение избирательной комиссии.

Также Екатерина Дунцова обратилась к лидерам либеральной партии "Яблоко" с просьбой поддержать ее кандидатуру.

"Это последняя законная возможность для граждан выразить свое несогласие с политикой, которую проводит нынешняя власть. Из-за ограничений, установленных законом, я не смогу провести повторное собрание инициативной группы, но мы можем выдвинуть мою кандидатуру от политической партии”, – написала она в Telegram.

Кто такая Дунцова

Екатерина Дунцова родилась в российском городе Красноярске в 1983 году. В 1995 году переехала в Ржев Тверской области РФ.

Свою карьеру Дунцова начала в 2003 году, около года проработала в городской Ржевской телекомпании. До 2022 года имела собственный проект – независимый телеканал РИТ.

С 2019 по 2022 год была депутатом Ржевской городской думы.

Екатерина Дунцова / Фото: Associated Press

В ноябре 2023 года Екатерина Дунцова заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ как независимый кандидат. Свое желание объяснила тем, что "последние десять лет Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение".

20 ноября Дунцову вызвали в прокуратуру из-за высказанной позиции относительно войны против Украины.

20 декабря 2023 г. она подала документы в ЦИК РФ.

Дунцова выступает за прекращение российско-украинской войны, демократические реформы, освобождение политзаключенных, в частности Алексея Навального, восстановление хороших отношений со странами мира, изменение бюджетных приоритетов и поддержку меньшинств, в частности ЛГБТ.

Сейчас Екатерина Дунцова работает журналистом.

Напомним, Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в РФ в 2024 году.

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