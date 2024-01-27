Путін дарма чекає на повернення Трампа у Білий дім — ексгенсек НАТО

Російський диктатор Путін прорахувався, коли вирішив чекати на повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, інформує ЄП.

Робертсон нагадав, що саме за президентства Трампа була зміцнена оборонна промисловість США, а також збільшені внески до НАТО.

"Зараз, за відсутності реального прогресу (на полі бою. – Ред.) в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною", – сказав Робертсон у Палаті лордів.

Крім того, Робертсон заявив, що члени Конгресу США від республіканців були у Британії і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною

"Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу колишнього американського президента Дональда Трампа на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що New York Times пояснили, чому ЄС боїться перемоги Трампа.

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