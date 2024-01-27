Шольц летить до США, щоб обговорити допомогу Україні - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поїде до Сполучених Штатів у першій половині лютого, де проведе зустріч з президентом Джо Байденом, щоб обговорити допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні вказується, що лідери країн під час зустрічі планують згуртувати підтримку навколо допомоги Україні в той час, коли у Конгресі продовжуються суперечки щодо кордону.

Джерела видання повідомляють, що двосторонню зустріч у Білому домі планують провести протягом другого тижня лютого. Раніше Шольц заявляв, що союзники роблять недостатньо для України і повинні посилити підтримку.

У четвер речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів все ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

"Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може.Тож, як і ми, це суверенні рішення, але ми не бачили жодних послаблень чи роз’єднаності, коли йдеться про підтримку України", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія перейшла на воєнну економіку.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина запропонувала Британії та Франції схему для озброєння Києва ракетами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.