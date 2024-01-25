Шольц заявив, що простого рішення війни в Україні не передбачається

Канцлер наголошує, що Україна не може припинити оборону.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що простого вирішення війни в Україні не слід очікувати. Крім того, не варто думати, що вторгнення РФ триває лише через відсутність переговорів між Москвою і Києвом.
Таку думку німецький канцлер висловив на пресконференції.
"Жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Але після двох років війни ми також повинні визнати, що простого рішення не передбачається. У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті", - наголосив Шольц.
За його словами, якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати. Крім того, Києву потрібен чіткий сигнал про рішучість Європи у підтримці.
"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно", - заявив Олаф Шольц.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел попередив про посилення тиску РФ на фронті перед "виборами" Володимира Путіна. Адже Москва прагне домогтися великих територіальних завоювань перед голосуванням.