Хакери влаштували кібератаку на "Нафтогаз"

Через атаку наразі не працюють вебсайти та кол-центр "Нафтогазу".

У "Нафтогаз України" повідомили про масштабну кібератаку 25 січня на один із дата-центрів, який використовує компанія.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У "Нафтогаз України" звернулися у Мережі до клієнтів із заявою про зафіксовану масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує компанія.

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"Наразі наші вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!" – йдеться в заяві.

Зауважимо, раніше 25 січня в "Укртрансбезпеці" заявили про технічний збій у роботі дата-центру, через який тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях".

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