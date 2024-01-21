Потужна DDoS-атака на Monobank: які наслідки

Співзасновник банку запевняє, що завдяки якісній роботі IT-команди сервіси працювали без збоїв.

Увечері в неділю, 21 січня, на український Monobank було здійснено потужну DDoS-атаку. Ця банківська установа стала однією з найбільш атакованих ІТ-цілей в Україні.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram-каналі.

"DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", - зауважив він.

За словами Олега Гороховського, завдяки якісній роботі IT-команди, сервіси Monobank працювали без збоїв.

Однак, кібератаки все ще продовжуються.

"Поки писав почалася нова хвиля .. Стоїмо!" - написав Олег Гороховський.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Monobank уже пережив одну потужну DDoS-атаку.

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