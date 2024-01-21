Буданов розповів про стан своєї дружини після отруєння

Маріанна Буданова все ще потребує лікування.

Дружина керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова все ще проходить лікування після отруєння.

Про це очільник ГУР повідомив в інтерв'ю Financial Times.

"Вона лікується, їй уже краще", — зазначив Буданов, відповідаючи на запитання щодо стану здоров’я його дружини Маріанни, яка постраждала від отруєння важкими металами.

При цьому він відмовився уточнити, хто саме був ціллю отруєння — він чи його дружина.

За попередньою інформацією речника ГУР Міноборони Андрія Юсова, Маріанна Буданова перебуває у задовільному стані.

"Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів, зараз все добре", - сказав він.

Тоді ж Юсов уточнив, що триває внутрішнє розслідування, яким займається підрозділ власної безпеки ГУР Міноборони.

Про отруєння Маріанни Буданової важкими металами стало відомо 28 листопада 2023 року. Її госпіталізували, коли стан здоров'я став різко погіршуватися. Припускають, що отрута могла потрапити в організм з їжею.

Згодом стало відомо, що разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників ГУР. Їхні симптоми з'явилися пізніше.

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