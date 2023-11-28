Разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників ГУР — ЗМІ

Після інформації про отруєння дружини головного розвідника Кирила Буданова - Маріанни, воно підтвердилося ще у кількох працівників ГУР.

Найімовірніше дружину Буданова отруїли через їжу. Нині відомо, що ще кілька працівників ГУР виявили такі ж симптоми.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у силовому блоці.

"По дружині Буданова (отруєнню - ред.) правда. Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", - розповіли джерела УП.

Наразі Маріанна Буданова пройшла перший етап лікування. Однак схожі симптоми з'явилися в інших працівників ГУР. Тому джерела УП припускають, що отруєння могло статися саме через їжу.

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - повідомили джерела.

Отруєння дружини Буданова - Маріанни

Першим про отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни Буданової повідомило видання "Бабель" із посиланням на власні джерела у розвідці. Там зазначили, що це було отруєння важкими металами.

За інформацією співрозмовників у ГУР, дружина Буданова перебуває у лікарні. Маріанну госпіталізували, коли їй стан здоров'я став погіршуватися. Співрозмовник видання стверджує, що наразі ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

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