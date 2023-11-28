Вместе с женой Буданова отравили еще несколько работников ГУР — СМИ

После информации об отравлении супруги главного разведчика Кирилла Буданова – Марианны, оно подтвердилось еще у нескольких работников ГУР.

Скорее всего, жену Буданова отравили через пищу. В настоящее время известно, что еще у нескольких работников ГУР выявили такие же симптомы.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке.

"По жене Буданова (отравлению – ред.) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое обнаружило отравление", — рассказали источники УП.

Марианна Буданова прошла первый этап лечения. Однако схожие симптомы появились у других работников ГУР. Поэтому источники УП предполагают, что отравление могло произойти именно через еду.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.

Отравление жены Буданова – Марианны

Первым об отравлении супруги главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой сообщило издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в разведке. Там отметили, что это было отравление тяжелыми металлами.

По информации собеседников в ГУР, жена Буданова находится в больнице. Марианну госпитализировали, когда ей состояние здоровья стало ухудшаться. Собеседник издания утверждает, что ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

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