Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами — СМИ

По данным источников разведки, жена Буданова находится в больнице.

Супругу главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на собственные источники в разведке.

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По информации собеседников в ГУР, жена Буданова находится в больнице. Марианну госпитализировали, когда ей состояние здоровья стало ухудшаться. Он добавил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами.

"Сейчас завершается курс лечения, далее — контроль врачей. Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — отметили в разведке.

Источники в разведке утверждают, что ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Напомним, по данным разведки, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на жизнь.

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