Маріанна Буданова: що відомо про дружину очільника ГУР України (фото)

Хто така Маріанна Буданова та що про неї відомо.

Дружину голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Про це стало відомо 28 листопада.

Як пишуть ЗМІ, Маріанна Буданова перебуває у лікарні – жінку госпіталізували, коли її стан здоров'я став погіршуватися. Дружині очільника ГУР діагностували ураження важкими металами. Джерела УП повідомили, що дружину Кирила Буданова, найімовірніше, отруїли через їжу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про дружину очільника ГУР України Маріанну Буданову.

Біографія

Маріанна Буданова народилася 3 серпня 1993 року у селі Ставище Київської області. За освітою вона психолог.

Від 2015 по 2017 рік Маріанна займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі у Києві. Відомо, що 2020 року дружина Кирила Буданова балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".

2021 року була радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

Дружина Кирила Буданова Маріанна Буданова. ФОТО: ELLE UKRAINE

"Час мого призначення припав саме на минуле літо (2021 року - ред.), коли лунали перші сигнали, що можливе повномасштабне вторгнення Росії. Звісно, ніхто не усвідомлював реальних масштабів, але підготовка йшла. Я займалася внутрішньою організаційною роботою департаменту, перевіркою тендерів, підготовкою планів і аудиту, різними комунікаційними заходами. Але все це перервалося 24 лютого", - розповіла Маріанна.

Від початку повномасштабної вторгнення Росії Маріанна займалася волонтерською діяльністю.

"Ми вивозили по кілька автівок з котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для ЗСУ. Запитів завжди дуже багато, і проблеми не вичерпуються… Як і багато українців сьогодні, намагаюся робити те, що мені під силу", - розповідає жінка в одному з інтерв'ю.

Маріанна Буданова / Фото: ELLE.UA

Шлюб з Кирилом Будановим

Маріанна – друга дружина Кирила Буданова. Вперше він одружився 2009 року. Скільки тривав перший шлюб Буданова – невідомо, проте 2013 року очільник ГУР одружився вдруге.

Із майбутнім чоловіком вона познайомилася перед початком Євромайдану 2013 року.

Як розповідав Кирило Буданова, 2023 року вони з Маріанною відсвяткували 10-у річницю шлюбу.

Кирило та Маріанна Буданови / Фото: ELLE.UA

Кирило Буданов також казав, що після початку війни Маріанна живе з ним у його робочому кабінеті.

"Моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24/7", - поділився він в інтерв'ю.

Сама Маріанна розповідала, що за жодних обставин не погодилася б виїжджати за кордон чи хоча б до західних областей України.

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні", – розповіла вона у інтерв’ю.

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