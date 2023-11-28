У Польщі затримали українку через діаманти у шкарпетках: що сталось 

У Польщі затримали українку через контрабанду коштовного каміння. Жінка перевозила коштовне каміння загальною вартістю понад 950 000 злотих у шкарпетках та коробках з косметичними аксесуарами.

Про це пише польське видання onet.pl.

Речниця голови Прикордонної служби Юстина Пасєчинська повідомила, що українку перевірили офіцери Прикордонної служби. Жінка стверджувала, що перебувала в Дубаї, щоб забрати важливі документи.

Під час обшуку в її багажі було знайдено дорогоцінне каміння. Контрабандистка сховала їх у шкарпетці, а також у коробках з косметичними аксесуарами.

"Більшість контрабандного каміння - діаманти. Інспектори також знайшли сертифікати на діаманти та інше каміння - рубіни та смарагди. Загальна вага всіх каменів становить понад 138 карат", - повідомила Пасєчинська.

Вона додала, що вартість вилучених дорогоцінних каменів оцінюється у понад 950 000 злотих.

"Якби камені були продані, збитки для державного бюджету Польщі склали б понад 200 тисяч злотих. Громадянці України тепер загрожує штраф", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі 19-річна дівчина знайшла у лісі немовля.

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