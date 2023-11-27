Дуда призначив Моравецького прем’єром і прийняв присягу у нового уряду

Тепер Матеуш Моравецький матиме два тижні на те, щоб отримати у Сеймі вотум довіри для нового уряду.

Президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

“Пане прем’єре, вітаю і дуже радію. Ми виконуємо політичний, історичний і конституційний звичай, призначаючи після парламентських виборів уряд Польщі, що формується кандидатом, якого представило угруповання, що перемогло на парламентських виборах”, - заявив Дуда.

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Польський президент висловив задоволення з приводу того, що значну частину посад в уряді займатимуть жінки і загалом до нього входять молоді люди.

Тепер Моравецький матиме два тижні на те, щоб отримати у Сеймі вотум довіри для нового уряду.

В інтерв’ю PAP лідер “Права і Справедливості” Ярослав Качинський заявив, що новий уряд буде більш експертним і менш політичним. За словами Качинського, це була його ідея.

У новому уряді свою посаду збереже міністр національної оборони Маріуш Блащак. Натомість Марлена Мальонг, яка була міністром соціальної політики, стане міністром розвитку і технологій, а нинішній міністр з європейських справ в Раді міністрів Шимон Шинковський вел Сеньк очолить МЗС.

На чолі ряду міністерств стануть нинішні заступники міністрів. Зокрема, міністром внутрішніх справ і адміністрації буде Павел Шефернакер, міністром юстиції – Марцін Вархол. Решта складу Ради міністрів - це нові політики, які раніше обіймали різні посади у польській адміністрації.

Як повідомлялося, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Президент Анджей Дуда 13 листопада доручив формування нового уряду чинному прем'єр-міністру Моравецькому.

Партія “Право і Справедливість” (PiS) хоч і перемогла на виборах, але не змогла сформувати правлячу більшість у Сеймі. Натомість її сформували чотири лівоцентристські партії (Громадянська коаліція, “Польща 2050”, Польська селянська партія і "Нова лівиця"), які разом мають 248 депутатських мандатів за мінімально необхідної кількості 231.

Моравецький намагався вести переговори з різними партіями, які пройшли до парламенту. Проте жодна з політсил не задекларувала, що погодиться підтримати новий уряд PiS. Якщо уряд Моравецького до 10 грудня не отримає вотум довіри у Сеймі, то наступним право формувати новий кабінет матиме Дональд Туск. Він за собою має правлячу більшість у Сеймі. Туск уже визначився зі складом свого уряду, але прізвища кандидатів іще офіційно не озвучувалися.

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