ППО в Україні захищає не лише столицю: Ігнат про нові системи ЗРК

За його словами, протиповітряна оборона посилюється не тільки в столиці.

В Україні у багатьох регіонах нашої держави розміщені системи ППО, які прикривають українців та важливі інфраструктурні об’єкти від атак російських окупантів.

Про це в інтерв’ю NV розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Не треба говорити лише, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ захищений - само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, — і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу”, — пояснив Юрій Ігнат.

Він також додав, що Повітряні сили мають надію, що нова коаліція ППО на Рамштайні сприятиме надходженню більшої кількості західних зразків протиповітряної оборони.

“Будемо сподіватися, що створення цієї коаліції дозволить нам ще більше посилитися. Кожна додаткова установка, яка надходить із Заходу, чи кожна система ЗРК (батарея) — це захищене місто, захищені кілька об'єктів. Це підсилення”, — підкреслив речник.

Нагадаємо, що Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.

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