Дуда назначил Моравецкого премьером и принял присягу у нового правительства

Теперь у Матеуша Моравецкого будет две недели на то, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

Президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров.

Об этом сообщает "Укринформ".

“Господин премьер, поздравляю и очень радуюсь. Мы выполняем политический, исторический и конституционный обычай, назначая после парламентских выборов правительство Польши, формируемое кандидатом, которое представило группировку, победившую на парламентских выборах”, — заявил Дуда.

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Польский президент выразил удовлетворение по поводу того, что значительную часть должностей в правительстве будут занимать женщины и в целом в него входят молодые люди.

Теперь у Моравецкого две недели на то, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

В интервью PAP лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что новое правительство будет более экспертным и менее политическим. По словам Качиньского, это была его идея.

В новом правительстве свой пост сохранит министр национальной обороны Мариуш Блащак. Марлена Мальонг, которая была министром социальной политики, станет министром развития и технологий, а нынешний министр по европейским делам в Совете министров Шимон Шинковский вел Сеньк возглавит МИД.

Во главе ряда министерств станут нынешние замминистры. В частности, министром внутренних дел и администрации станет Павел Шефернакер, министром юстиции – Марцин Вархол. Остальной состав Совета министров – это новые политики, ранее занимавшие разные должности в польской администрации.

Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Президент Анджей Дуда 13 ноября поручил формирование нового правительства действующему премьер-министру Моравецкому.

Партия "Право и Справедливость" (PiS) хоть и победила на выборах, но не смогла сформировать правящее большинство в Сейме. Ее сформировали четыре левоцентристские партии (Гражданская коалиция, "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая"), которые вместе имеют 248 депутатских мандатов при минимально необходимом количестве 231.

Моравецкий пытался вести переговоры с разными партиями, прошедшими в парламент. Однако ни одна из политсил не задекларировала, что согласится поддержать новое правительство PiS. Если правительство Моравецкого до 10 декабря не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск. Он за собой имеет правящее большинство в Сейме. Туск уже определился с составом своего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.

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