"Це відверта провокація підкупу": Лабазюк прокометував звинувачення

Нардеп наголосив, що під час судового засідання виникло більше питань ніж відповідей до детективів НАБУ та прокурора.

Вищий антикорупційний суд відправив нардепа Сергія Лабазюка ("За майбутнє") під варту з можливістю застави в 40,2 млн гривень.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Народний депутат України Сергій Лабазюк вперше з початку публічного оголошення про підозру прокоментував ситуацію. Він наголосив, що під час судового засідання виникло більше питань ніж відповідей до детективів НАБУ та прокурора.

"Справа точно не стосується питання справедливості. Це відверта провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення пропонування неправомірної вигоди - за яку, згідно ст. 370 ККУ сам провокатор має сісти за ґрати. Очевидно, що детективи вирішили зробити гарну картинку для медіа і замість складної роботи розкриття системної корупції – самі спровокували підбурення до хабаря, користуючись закритістю тендерів та державних замовлень, які посадовці-підбурювачі самі та створили.

Чому на першій же зустрічі на яку високопосадовці запросили мене з власної ініціативи, вони вже були з мікрофонами та самі натякали на якісь цифри? - питання цікаве. Час покаже", - зазначено у дописі на сторінці у Фейсбук нардепа Лабазюка.

Він також посилається на матеріали справи, які зафіксовані під час прямої трансляції судового засідання. За словами Лабазюка, з оголошених матеріалів самим прокурором, ним жодного разу не було запропоновано Кубракову чи Найєму будь-які суми, хабарі чи порушення законодавства.

"Безліч разів підтверджено, що я не просив за себе, я питав, чому якісну компанію з будівництва, перед якою наявні заборгованості бюджету ще з 2021 року за вже виконані роботи – доводять до закриття, а людей виганяють на вулицю. Поки хтось створює хайп - тисячі працівників компанії, які якісно і швидко виконували свою роботу і рятували нашу критичну інфраструктуру безоплатно (наголошую, казали "треба" - роботи робили без коштів, бо війна) - будуть без зарплат та разом з сім’ями відчуватимуть великий тиск, поки це провадження не завершиться", - написав Лабазюк.

Нардеп також закликав суспільство не робити поспішних висновків і не вішати кліше "борець з корупцією" чи "корупціонер".

"Ми чудово пам’ятаємо колишнього голову ФДМУ, який гучно заявив про викриття давання йому хабарів, а насправді відмив понад 10 млрд державних коштів", - резюмував Сергій Лабазюк.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 28 листопада обрав запобіжний захід для народного депутата групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка з Хмельниччини – два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.

НАБУ і САП 21 листопада повідомили про підозру народному депутату. За даними слідства, народний депутат і його спільники намагалися підкупити віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.