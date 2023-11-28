Нардепа Лабазюка заарештували на два місяці з правом внесення застави – подробиці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 28 листопада обрав запобіжний захід для народного депутата групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка з Хмельниччини – два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє САП.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

"Я найбільше, швидше за все, у цій залі зацікавлений, щоб якомога швидше встановити справедливість і об’єктивність. Я запевняю вас, що я обов’язково буду приїжджати на усі засідання. Прошу об’єктивного рішення для того, щоб я зміг продовжити свою (депутатську – ред.) діяльність", – сказав Сергій Лабазюк у суді під час обрання запобіжного заходу.

Також він додав, що ще не вирішив, чи буде вносити заставу.

НАБУ і САП 21 листопада повідомили про підозру народному депутату. За даними слідства, народний депутат і його спільники намагалися підкупити віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору.

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