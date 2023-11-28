У Маріуполі зафіксували підвищений рівень радіації: що сталося (відео)

Російські бомбардування та обстріли міста оголили піски, які "фонили" і за звичайного життя.
В окупованому Маріуполі зафіксували підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний у районі порту, який у 15,5 раза є вищим від норми.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"В Маріуполі зафіксували в 15,5 разів підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний в районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г. Тобто в 15 разів більший за безпеку", – йдеться в заяві Андрющенка.
Місцеві пропагандисти переконують, що таке зростання рівня радіації начебто безпечне, і з’явилось через шторм. Насправді обидва твердження хибні, зазначив радник мера.
Причина радіації в Маріуполі
Андрющенко пояснив, що у районі пляжу Піщаний справді існують так звані "чорні піски", які "фонять". І точковий рівень радіації цих пісків міг нашкодити людині, яка б проводила там системно багато часу.
"Однак, справжня причина висого рівня та оголення пісків – не шторм, а російська окупація. Точніш – бомбардування та ракетні обстріли міста", – наголосив радник міського голови.
За його словами, підвищений радіаційний фон у Маріуполі існує не лише на пляжі Піщаний.
"Якби хтось проміряв рівень радіації на "Азовсталі" на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем у море, то картина стала би по-справжньому апокаліптично яскрава. Саме тому росіяни тут не міряють, аби приховати справжній екоцид", – зазначив Андрющенко.
До слова, раніше депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін повідомив, що росіяни планують побудувати нове залізничне сполучення через окуповане місто для переміщення техніки та живої сили.
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