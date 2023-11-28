У Маріуполі зафіксували підвищений рівень радіації: що сталося (відео)

Російські бомбардування та обстріли міста оголили піски, які "фонили" і за звичайного життя.

В окупованому Маріуполі зафіксували підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний у районі порту, який у 15,5 раза є вищим від норми.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"В Маріуполі зафіксували в 15,5 разів підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний в районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г. Тобто в 15 разів більший за безпеку", – йдеться в заяві Андрющенка.

Місцеві пропагандисти переконують, що таке зростання рівня радіації начебто безпечне, і з’явилось через шторм. Насправді обидва твердження хибні, зазначив радник мера.

Рівень радіації в Маріуполі / Скриншот

Причина радіації в Маріуполі

Андрющенко пояснив, що у районі пляжу Піщаний справді існують так звані "чорні піски", які "фонять". І точковий рівень радіації цих пісків міг нашкодити людині, яка б проводила там системно багато часу.

"Однак, справжня причина висого рівня та оголення пісків – не шторм, а російська окупація. Точніш – бомбардування та ракетні обстріли міста", – наголосив радник міського голови.

За його словами, підвищений радіаційний фон у Маріуполі існує не лише на пляжі Піщаний.

"Якби хтось проміряв рівень радіації на "Азовсталі" на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем у море, то картина стала би по-справжньому апокаліптично яскрава. Саме тому росіяни тут не міряють, аби приховати справжній екоцид", – зазначив Андрющенко.

У Маріуполі окупанти зафіксували підвищений радіаційний фон

До слова, раніше депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін повідомив, що росіяни планують побудувати нове залізничне сполучення через окуповане місто для переміщення техніки та живої сили.

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