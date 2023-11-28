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У Запоріжжі пролунав вибух

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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У Запоріжжі пролунав вибух

Хмари / Фото: pixabay.com

В області та місті оголошена повітряна тривога.

У вівторок, 28 листопада, вранці у Запоріжжі чутно звук вибуху. Перед цим в області та місті оголосили повітряну тривогу.

Прро це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У командуванні Повітряних сил попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні. 

Варто зазначати, що на сході оголошена тривога. Сирени лунають у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Станом на 09:07 на Запоріжжі тривога триває 51 хвилину. 

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада Росія намагалася атакувати ракетою Кривий Ріг. Під час тривоги у місті пролунав вибух.

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Дата публікації
Перегляди
1188
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