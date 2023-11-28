У Запоріжжі пролунав вибух

В області та місті оголошена повітряна тривога.
У вівторок, 28 листопада, вранці у Запоріжжі чутно звук вибуху. Перед цим в області та місті оголосили повітряну тривогу.
Прро це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У командуванні Повітряних сил попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначати, що на сході оголошена тривога. Сирени лунають у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Станом на 09:07 на Запоріжжі тривога триває 51 хвилину.
Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада Росія намагалася атакувати ракетою Кривий Ріг. Під час тривоги у місті пролунав вибух.
Читайте також:
- Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 800 осіб
- Окупанти понад пів сотні разів намагалась атакувати під Бахмутом та Авдіївкою: що відбувається на фронті
- Ситуація на фронті в Україні: у НАТО зробили невтішну заяву