У Кривому Розі пролунали вибухи: що сталося

Тривога у Кривому Розі вночі тривала 23 хвилини.
У ніч проти 28 листопада у Кривому Розі пролунав вибух. Росія намагалася атакувати місто ракетою.
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Вночі країна-терорист знову атакувала Україну ракетами та БпЛА. Була ракетна атака і по нашому місту. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат", - йдеться у його повідомленні.
Додамо, як свідчить мапа, повітряна тривога оголошувалася у Кривому Розі о 01:58 і тривала до 02:22.
Окрім того, Вілкул попередив країн про планові випробувальні вибухові роботи у Тернівському районі.
"Сьогодні, з 9.00 до 15.00 години промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район). Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає", - заспокоїв він.
Нагадаємо, на Хмельниччині зранку пролунали вибухи. Там працювала протиповітряна оборона.
Читайте також: