У Кривому Розі пролунали вибухи: що сталося

У ніч проти 28 листопада у Кривому Розі пролунав вибух. Росія намагалася атакувати місто ракетою.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Вночі країна-терорист знову атакувала Україну ракетами та БпЛА. Була ракетна атака і по нашому місту. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат", - йдеться у його повідомленні.

Додамо, як свідчить мапа, повітряна тривога оголошувалася у Кривому Розі о 01:58 і тривала до 02:22.

Окрім того, Вілкул попередив країн про планові випробувальні вибухові роботи у Тернівському районі.

"Сьогодні, з 9.00 до 15.00 години промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район). Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає", - заспокоїв він.

Нагадаємо, на Хмельниччині зранку пролунали вибухи. Там працювала протиповітряна оборона.

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