В Кривом Роге раздались взрывы: что произошло

В ночь на 28 ноября в Кривом Роге раздался взрыв. Россия пыталась атаковать город ракетой.

Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Ночью страна-террорист снова атаковала Украину ракетами и БпЛА. Была ракетная атака и по нашему городу. В Криворожском районе обстрелов не было. В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Марганецкую общину. Без потерь", — говорится в сообщении.

Добавим, как свидетельствует карта, воздушная тревога объявлялась в Кривом Роге в 01:58 и продолжалась до 02:22.

Кроме того, Вилкул предупредил страны о плановых испытательных взрывных работах в Терновском районе.

"Сегодня, с 9.00 до 15.00 часов промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район). Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет", — успокоил он.

Напомним, на Хмельнитчине утром раздались взрывы. Там работала противовоздушная оборона.

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