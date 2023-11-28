На Хмельнитчине утром прогремели взрывы: первые детали

Российские захватчики утром, 28 ноября, снова атаковали Украину дронами. Звуки взрывов слышали в Хмельнитчине. Там работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.

"Пожара нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо ВСУ за надежную оборону неба над Хмельнитчиной", — отметил Тюрин.

Напомним, воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 04:42.

В 04:48 в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о том, что в Хмельнитчину двигается группа "Шахедов". Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась до 06:07.

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