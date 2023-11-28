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В Хмельницкой области работает ПВО: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
291
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области работает ПВО: находитесь в укрытиях

Враг снова запустил беспилотники в направлении Хмельницкой области

Враг снова атаковал Хмельницкую область беспилотниками.

Под утро 28 ноября вражеские ударные беспилотники добрались до Хмельнитчины.

В области была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Вражеские ударные БпЛА приближаются к Хмельнитчине! Перейдите в укрытие!", — поначалу заявили представители власти.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — написал в сообщении в социальных сетях первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Напомним, что ранее несколько областей Украины "покраснело" из-за воздушной тревоги, заметим, что тогда речь шла об угрозе из-за враждебной баллистики.

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Дата публикации
Просмотры
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