У Хмельницькій області працює ППО: перебувайте в укриттях

Під ранок 28 листопада ворожі ударні безпілотники дісталися Хмельниччини.

В області була оголошена повітряна тривога.

"Увага! Ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини! Перейдіть в укриття!", - спочатку заявили представники влади.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", - написав у повідомленні у соціальних мережах Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Нагадаємо, що раніше кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику.

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