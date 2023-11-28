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У Хмельницькій області працює ППО: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Хмельницькій області працює ППО: перебувайте в укриттях

Ворог знову запустив безпілотники у напрямку Хмельницької області

Ворог знову атакував Хмельницьку область безпілотниками.

Під ранок 28 листопада ворожі ударні безпілотники дісталися Хмельниччини.

В області була оголошена повітряна тривога. 

"Увага! Ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини! Перейдіть в укриття!", - спочатку заявили представники влади. 

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", - написав у повідомленні у соціальних мережах Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. 

Нагадаємо, що раніше кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику

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