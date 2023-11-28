Астрологічний прогноз на 28 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найсприятливіший день для активних професійних звершень, однак можна наводити лад та вирушати у поїздки.

Символ дня: Метелик.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: сріблясто-сірий, перловий, блакитний.

Щасливі камені дня: перли, смарагд., турмалін, чароїт

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: причиною серйозних недуг може стати стрес, тому необхідно зберігати спокій.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню.

Стрижка дня: не варто нічого робити із волоссям.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну та очисну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але їхнє розшифрування вимагає терпіння, уваги та езотеричних знань.

Табу дня: агресивно налаштованих та неадекватних людей бажано оминати.

Цитата дня: "Серед безладдя знайдіть простоту, серед розбрату знайдіть гармонію, в труднощі знайдіть можливість" (Альберт Ейнштейн).

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