Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 ноября

Бабочка - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не самый благоприятный день для активных профессиональных свершений, зато можно наводить порядок и отправляться в поездки. 

Символ дня: бабочка. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: причиной серьезных недугов может стать стресс, поэтому необходимо сохранять спокойствие. 

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню. 

Стрижка дня: не стоит ничего делать с волосами.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний. 

Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной. 

Цитата дня: "Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность" (Альберт Эйнштейн). 

Читайте также: 

Папуга після окупації вивчив українську і знає, куди відправити Росію

Папуга після окупації вивчив українську і знає, куди відправити Росію

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
362
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация