Астрологический прогноз на 28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый благоприятный день для активных профессиональных свершений, зато можно наводить порядок и отправляться в поездки.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: причиной серьезных недугов может стать стресс, поэтому необходимо сохранять спокойствие.

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню.

Стрижка дня: не стоит ничего делать с волосами.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний.

Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной.

Цитата дня: "Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность" (Альберт Эйнштейн).

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