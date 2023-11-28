Астрологический прогноз на 28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не самый благоприятный день для активных профессиональных свершений, зато можно наводить порядок и отправляться в поездки.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: причиной серьезных недугов может стать стресс, поэтому необходимо сохранять спокойствие.
Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню.
Стрижка дня: не стоит ничего делать с волосами.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний.
Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной.
Цитата дня: "Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность" (Альберт Эйнштейн).
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