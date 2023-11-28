Как изменится погода в Украине сегодня, 28 ноября

Только в западных областях прогнозируют снег.

28 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Осадков синоптики не прогнозируют, только в западных областях днем возможен снег и мокрый снег, в Закарпатье снег с дождем.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер будет юго-западным с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха от -3℃ до +2℃, в южной части +3...+8℃, в Крыму до +11℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по области от -3℃ до +2℃, в Киеве 0...-2℃.

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