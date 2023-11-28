Як зміниться погода в Україні сьогодні, 28 листопада

Лише у західних областях прогнозують сніг.

Сьогодні, 28 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів синоптики не прогнозують, лише у західних областях вдень можливий сніг та мокрий сніг, на Закарпатті сніг з дощем.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер буде південно-західним з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря від -3℃ до +2℃, у південній частині +3... +8℃, в Криму до +11℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 5-10 м/с.

Температура по області від -3℃ до +2℃, у Києві 0... -2℃.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світу білого не видно! Київ накриває потужний сніговий шторм!