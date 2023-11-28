В Запорожье раздался взрыв

В области и городе объявлена воздушная тревога.

Во вторник, 28 ноября, утром в Запорожье слышен звук взрыва. Перед этим в области и городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

В командовании Воздушных сил предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что на востоке объявлена тревога. Сирены раздаются в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. По состоянию на 09:07 в Запорожье тревога длится 51 минуту.

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия пыталась атаковать ракетой Кривой Рог. Во время тревоги в городе раздался взрыв.

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