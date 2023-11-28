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Дрони атакували військовий аеродром "Дягілєво" в Росії – подробиці (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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544
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Дрони атакували військовий аеродром "Дягілєво" в Росії – подробиці (відео)

Безпілотник над російським містом Рязань / Фото: скриншот

В Росії нібито збили два безпілотника.

Вранці 28 листопада над російським містом Рязань пролунали вибухи. Сили ППО нібито збили два безпілотника.

Про це пише Telegram-канал Baza.  

За попередніми даними, збитий у Рязанській області безпілотник намагався атакувати авіабазу "Дягілєво".

Як заявили у Міноборони РФ, "засобами ППО в Рязанській області знищено український безпілотник літакового типу". 

Нагадаємо, Юрій Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.

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Дата публікації
Перегляди
544
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