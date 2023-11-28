Дрони атакували військовий аеродром "Дягілєво" в Росії – подробиці (відео)

В Росії нібито збили два безпілотника.
Вранці 28 листопада над російським містом Рязань пролунали вибухи. Сили ППО нібито збили два безпілотника.
Про це пише Telegram-канал Baza.
За попередніми даними, збитий у Рязанській області безпілотник намагався атакувати авіабазу "Дягілєво".
Як заявили у Міноборони РФ, "засобами ППО в Рязанській області знищено український безпілотник літакового типу".
Нагадаємо, Юрій Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.
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